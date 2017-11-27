В Башкирии с горы "Иремель" теперь можно вести стримы
Сегодня, 11:11ЭкономикаНаталья КузнецоваФото: ecology.bashkortostan.ru
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В природном парке "Иремель" состоялось торжественное открытие новой радиобашни. Ее назвали "Урал-батыр" - в честь героя легендарного эпоса. Новая базовая станция позволит туристами проводить стримы с горы "Иремель"
Как сообщили в пресс-службе минэкологии Башкирии, зона охвата радиобашни - около 30 километров. Она включает гору Иремель, кроме северного склона, также села Николаевка, Махмутово, Черный Ключ. В них проживают более 400 человек.
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Фото: ecology.bashkortostan.ru
- Сейчас с горы Иремель можно будет с горы вести репортаж в реальном времени, - говорится в сообщении минэкологии. - С начала года природный парк «Иремель» посетило 22 тыясчи туристов. На новогодние каникулы они ожидают приезда более 1500 тысяч человек.
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