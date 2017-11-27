В Башкирии с горы "Иремель" теперь можно вести стримы

В природном парке "Иремель" состоялось торжественное открытие новой радиобашни. Ее назвали "Урал-батыр" - в честь героя легендарного эпоса. Новая базовая станция позволит туристами проводить стримы с горы "Иремель"

Как сообщили в пресс-службе минэкологии Башкирии, зона охвата радиобашни - около 30 километров. Она включает гору Иремель, кроме северного склона, также села Николаевка, Махмутово, Черный Ключ. В них проживают более 400 человек.

Фото: ecology.bashkortostan.ru