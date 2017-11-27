Студентам Уфимского нефтяного университета предложили построить завод

Лучшие студенты опорного вуза страны должны принять решение о том, где и как лучше построить завод по производству сжиженного газа на территории России.

Сегодняшнее утро для 60-ти лучших студентов Уфимского государственного нефтяного университета началось не как обычно: им не пришлось идти на пары, зато им нужно было в течение трех часов разработать проекты строительства нового завода по производству сжиженного природного газа на территории России. Руководство университета совместно с технологическим инжиниринговым холдингом «Петон» предложило им решить эту сложную задачу.

В кейс-турнире (деловая игра по решению бизнес-задач – прим. ред.) приняли участие студенты 3-4 курсов, а также магистранты вуза.

В 9 часов утра все участники мероприятия собрались в конференц-зале 11 корпуса УГНТУ. Напутственные слова участникам сказали проректор по научной и инновационной работе Рустэм Ибрагимов, проректор по учебно-методической работе Олег Баулин, заместитель руководителя департамента технологий и науки холдинга «Петон» Виктор Кованов.

Бывший студент УГНТУ Тимур Рахимов рассказал свою историю успеха: он в 2013 году сразу после окончания вуза пришел работать в этот холдинг, где продолжает трудиться до сих пор. Сейчас он получает степень кандидата наук в родном вузе.

Примерно в 10.00 ребятам дали задание и разделили на 15 групп. В каждой группе по три-четыре человека с разных факультетов, в том числе технологи, экономисты и т.д. Им в течение трех часов нужно разработать проект строительства завода, а после этого провести презентацию, ответить на вопросы. Их ответы будет оценивать серьезное жюри: представители университета и руководители компании «Петон». Лучшие проекты получат денежные призы, а также возможность пройти стажировку в крупнейшем инжиниринговом холдинге.

Как рассказал руководитель кейс-клуба УГНТУ Тимур Гайнуллин, этот проект вызвал большой интерес у студентов. Всего было подано около 240 заявок, конкурс - 4 человека на место.

- На этапах отбора мы обращали внимание на средний балл, на достижения, которые студент проявил за 4 года. Также участникам нужно было написать эссе и рассказать о себе, - рассказал Тимур Гайнуллин. - Сегодня здесь присутствуют 60 самых активных людей, которые были отобраны в жесткой конкурентной борьбе, они разбиты случайным образом по командам. Многие из них даже не знакомы, но так даже интереснее – посмотрим, как сработают. Им заданы два бизнесовых вопроса: нужно обосновать место строительства и выбрать лицензиара. Но на самом деле эти вопросы включают в себя огромное количество задач, в том числе, где брать сырье, куда сбывать продукцию, где и с кем взаимодействовать, какой срок окупаемости и т.д.

Заведующая кафедрой экономики и управления на предприятиях газовой промышленности УГНТУ Ирина Буренина рассказала, что проведение таких деловых игр очень важно в процессе современного образования как для самих студентов, так и для их будущих работодателей.

- Кейс – это ситуация, которая имеет многовариантное решение, том числе техническое, экономическое, учет рисков и т.д. Здесь нет единственного правильного решения, ведь это не задача. Здесь можно использовать много методов, управленческих, применения технологий и т.д. Именно это дает возможность оценить студента, насколько он компетентен. Сегодня мы готовим не просто технических специалистов, для нас очень важна вот эта междисциплинарность, умение решать объемные задачи, - сказала Ирина Буренина. - Сегодня крупные компании принимают на работу не только через собеседование и резюме, но и через решение кейсов. Именно кейс дает возможность системного, комплексного понимания, что человек из себя представляет. Может ли он решать задачи. Какими компетенциями он владеет.

Заместитель руководителя департамента технологий и науки, директор по науке холдинга «Петон» Виктор Кованов рассказал, что компания сегодня уделяет большое внимание таким мероприятиям (кейсы, деловые игры).

- На подобные мероприятия мы возлагаем очень большие надежды, потому что без молодого поколения, которое сейчас вырастает, нам не обойтись. На таких кейс-турнирах мы можем увидеть свежий взгляд на те или иные вещи. Например, сейчас мы разрабатываем проект строительства завода на побережье Черного моря. Может быть, сегодня студенты нам что-нибудь подскажут, - сказал Виктор Кованов.

Важность кейс-турниров, по словам Виктора Кованова, заключается в том, что студенты свои теоретические знания еще во время учебы могут применять на практике.

- Это проводится для того, чтобы им потом легче было вписаться в реальную жизнь. Раньше было так: люди приходили на предприятие после института, им говорили – забудьте то, чему вас учили в институте. Сейчас это не так. Ту базу, что они получили, мы продвигаем к рабочим моментам, т.е. к тому, что мы собираемся делать, - сказал Виктор Кованов.

Возможно, сегодня кто-то из студентов сможет определиться со своей будущей работой, ведь руководство компании не просто будет оценивать каждый проект, но и вклад каждого участника, его знания и умения, способность решать сложные задачи.

- Мы стараемся отобрать лучших. Лучшие – это те, кто получает хорошие оценки, а также те, у кого горят глаза, кто хочет работать и внести свой вклад в науку. Если человек действительно хочет работать, то ему у нас будет очень легко. Тем, кто хочет получить диссертацию, мы также активно помогаем, - рассказал Виктор Кованов.

Нужно отметить, что организаторы держали в секрете от студентов то, какая компания будет проводить это мероприятия. Когда же узнали, очень обрадовались, ведь многие студенты УГНТУ мечтают работать именно в «Петоне».

Студент третьего курса института нефтегазового бизнеса Аркадий Ульянов рассказал Медиакорсети:

- Вообще кейсами стал заниматься со второго курса. В этот раз нам не говорили, что будет кейс от «Петона». Сказали просто, что будет крутая компания. У нас, конечно, были предположения, что это будет именно «Петон». Мы очень обрадовались, узнав сегодня, что наши предположения подтвердились. У меня многие друзья проходили там практику, сейчас там работают, и им все очень нравится. Я думаю, что сегодняшний кейс – это хороший старт для того, чтобы о тебе узнали потенциальные работодатели. После того, как закончю бакалавриат, планирую пойти учиться в магистратуру, а потом, возможно в аспирантуру, чтобы потом попасть в «Петон» и развивать науку в нашей стране.

Студентка четвертого курса института нефтегазового бизнеса Эльвира Шарипова отмечает преимущества кейсов: