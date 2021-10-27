Минфин Башкирии представил проект республиканского бюджета на 2022 год

Минфин Башкирии представил проект республиканского бюджета на 2022 год
Минфин Башкирии представил проект республиканского бюджета на 2022 год
Вчера, 16:20ЭкономикаЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Ведомство представило проект бюджета, где рассчитаны доходы и расходы на 2022 год, а также запланированы траты на 2023 и 2024 года, в Госсобрание. Проект должен будет внесен в Курултай не позднее 1 ноября, сообщает пресс-служба Минфина РБ

Известно, что проект бюджета Башкирии на 2022 года уже рассмотрен и одобрен правительством региона, Общественным советом при Минфине РБ и согласован с Минфином РФ. Также, как сообщает региональный Минфин, проект соответствует бюджетному законодательству.

В самом проекте расписаны не только доходы и расходы на будущий год, но и запланированы траты на 2023 и 2024 года. Так, крайний срок внесения проекта бюджета в Госсобрания Башкирии — 1 ноября.

Ранее власти республики сообщали, что Госдолг Башкирии по данным за неполный 2021 год составляет 31 миллиард рублей, тогда как в 2020 он составлял 19 миллиардов, а в 2019 — 13,9 миллиардов. Также доходы в бюджет региона от налогов приблизились к показателям 2019 года, когда весь мир еще не накрыла волна пандемии.

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