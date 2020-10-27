В Уфе на ремонт объектов культурного наследия потратят 44,4 миллиона рублей

В Уфе на ремонт объектов культурного наследия потратят 44,4 миллиона рублей

Сегодня, 14:42ЭкономикаКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Фонд «Региональный оператор капремонта РБ» ищет подрядчика на проведение капитального ремонта в домах, которые считаются объектами культурного наследия. Заявка на проведение тендера опубликована на сайте госзакупок, аукцион состоится 23 ноября.

В опубликованной документации сказано, что победитель аукциона получит 44,4 миллиона рублей. В эту сумму входят затраты на материалы, транспортировку и страхование, а также на уплату налогов. В перечень требований входит ремонт фасадов и крыш зданий. Источник финансированная – взносы жителей многоквартирных домов.

В списке зданий, где планируется ремонт, указаны дома 3, 5 и 9, расположенные на проспекте Октября. А также дом №24 на улице Кольцевой. Все эти дома являются объектами культурного наследия.

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