В Уфе на ремонт объектов культурного наследия потратят 44,4 миллиона рублей

В опубликованной документации сказано, что победитель аукциона получит 44,4 миллиона рублей. В эту сумму входят затраты на материалы, транспортировку и страхование, а также на уплату налогов. В перечень требований входит ремонт фасадов и крыш зданий. Источник финансированная – взносы жителей многоквартирных домов.
В списке зданий, где планируется ремонт, указаны дома 3, 5 и 9, расположенные на проспекте Октября. А также дом №24 на улице Кольцевой. Все эти дома являются объектами культурного наследия.