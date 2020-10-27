В Уфе на ремонт объектов культурного наследия потратят 44,4 миллиона рублей

В опубликованной документации сказано, что победитель аукциона получит 44,4 миллиона рублей. В эту сумму входят затраты на материалы, транспортировку и страхование, а также на уплату налогов. В перечень требований входит ремонт фасадов и крыш зданий. Источник финансированная – взносы жителей многоквартирных домов.