Во вторник, 27 октября на открытии торгов Московской биржи российская национальная валюта демонстрирует рост по отношению к доллару и снижение - к евро.

По данным russian.rt.com, доллар упал на две копейки и составил 76,36 рублей. Евро вырос на шесть копеек до 90,3 рублей.

