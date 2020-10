Директора компании в Башкирии обязали заплатить долг по зарплатам в 2,3 млн рублей

Суд обязал директора ООО «Урожай-ВГ» в Благоварском районе полностью погасить задолженность по заработной плате, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии.

По данным ведомства, директор компании, которая занимается изготовлением теплиц, в период с мая 2019 года по сентябрь 2020 года не погасила задолженность по зарплате перед 86 сотрудниками. Сумма долга составила 2,3 миллиона рублей. При этом в компании имелось более 20 миллионов рублей, которые тратились на другие нужды. Директор признала вину. Задолженность по зарплатам была выплачена полностью. Суд также назначил директору штраф шесть тысяч рублей. Напомним, ранее Гострудинспекция Башкирии выдала предписание об устранении нарушений трудового законодательства ПАО «АК Востокнефтезаводмонтаж» и другим организациям, учредителем которых является данная компания. Предприятия задолжали по зарплате 129 миллионов рублей. О задержке выплат сообщили более ста сотрудников.

