Директора компании в Башкирии обязали заплатить долг по зарплатам в 2,3 млн рублей

По данным ведомства, директор компании, которая занимается изготовлением теплиц, в период с мая 2019 года по сентябрь 2020 года не погасила задолженность по зарплате перед 86 сотрудниками. Сумма долга составила 2,3 миллиона рублей. При этом в компании имелось более 20 миллионов рублей, которые тратились на другие нужды.