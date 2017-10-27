Банк России пятый раз за год снизил ключевую ставку

Совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку до 8,25% годовых.

Сегодня, 27 октября, совет директоров Центрального банка России снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 8,25%. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В сентябре и апреле ЦБ уменьшал ставку на 0,5 п.п., июне и марте — на 0,25 п.п. Дважды за год — в феврале и июне — регулятор оставлял ставку на прежнем уровне.