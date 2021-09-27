«Уфаводоканал» потратит на доставку квитанций и учет платежей 279 миллионов рублей

«Уфаводоканал» ищет подрядчика, который будет осуществлять начисление платежей за холодное водоснабжение. На сайте госзакупок размещен контракт, с начальной (максимальной) ценой контракта 279, 07 миллионов рублей. Финансирование будет осуществляться из собственных средств предприятия.
Данные услуги подрядчик должен будет оказывать в период, который стартует сразу после заключения с ним договора до конца октября 2024 года. Подрядчику предстоит следующий функционал: ведение базы данных потребителей услуг, рассчитывать и начислять платежи за ХВС, вести учет оплат. также подрядчику предстоит формировать, печатать, конвертировать квитанции. Ему же нужно будет доставить квитанции до потребителей услуги и передавать актуальную базу данных заказчику. Требования к потенциальному исполнителю включают в себя и наличие офиса в каждом из районов города.
Напомним, 15 сентября стало известно о том, что ГУП «Уфаводоканал» планирует взять 1 миллиард рублей в кредит. В начале октября предприятие проведет электронный аукцион по отбору финансовой организации, которая сможет открыть невозобновляемую кредитную линию.
Сообщалось, что таким путем ГУП хочет пополнить количество оборотных средств на финансирование производственной деятельности предприятия, погашение текущей налоговой задолженности, сборов и обязательных платежей в бюджеты, а также на расходы по арендным платежам и текущему ремонту. Кредитные средства предполагалось направить также на выплату зарплат, расходы на рекламу, социально-культурные нужды и благотворительность.