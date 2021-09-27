Глава Башкирии посетил стенд ГК «Первый Трест» на форуме «Уралстройиндустрия»

Глава Башкортостана отметил высокие темпы возведения нового ЖК «Новатор» и заинтересовался используемыми технологиями и материалами, а также объемами строительства.
- Все свои объекты ГК «Первый Трест» возводит, используя монолитно-кирпичную технологию, главными преимуществами которой являются прочность, долговечность, огнестойкость и свобода при выборе архитектуры и планирования дома. Инновационный подход, который мы использовали при проектировании жилого комплекса «Новатор», заключается в использовании пространственного метода структурирования объемов на небольшие блоки. Благодаря этому комплекс создаст уникальный силуэт района. Для его реализации мы выбрали фасадное решение от старейшего производителя в Европе – фибропанели EQUITONE. При их изготовлении применяется технология окрашивания в массе, что позволят сохранить внешний вид жилого комплекса без выцветания на протяжении 50 лет. Это, в свою очередь, позволит сохранить визуальную эстетику города, – рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Форум «Уралстройиндустрия» – это традиционно масштабная экспозиция специализированных выставок «Архитектура», «Строительство», «Недвижимость», в ее рамках проходят деловая программа для специалистов, конкурсы для молодых архитекторов, консультации по вопросам приобретения жилья и ипотечным программам для населения. В этом году Форум проводится уже в 30-й раз, и за годы проведения мероприятие стало важным отраслевым событием, объединяющим все направления строительной сферы. Напомним, что ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в Топ-3 застройщиков Башкирии и строит в Уфе 5 жилых комплексов: ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК Grand&Grand и ЖК «Новатор»[1]. В этом году компания ввела в эксплуатацию 2 объекта – это клубный дом «Соты» и секции Д, Е и Ж в ЖК «Биосфера». А всего за 5 лет было введено 12 объектов и более 260 000 кв. м жилья.
[1] Информация дана на 27.09.2021 г.