Глава Башкирии посетил стенд ГК «Первый Трест» на форуме «Уралстройиндустрия»

Форум «Уралстройиндустрия» – это традиционно масштабная экспозиция специализированных выставок «Архитектура», «Строительство», «Недвижимость», в ее рамках проходят деловая программа для специалистов, конкурсы для молодых архитекторов, консультации по вопросам приобретения жилья и ипотечным программам для населения. В этом году Форум проводится уже в 30-й раз, и за годы проведения мероприятие стало важным отраслевым событием, объединяющим все направления строительной сферы. Напомним, что ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в Топ-3 застройщиков Башкирии и строит в Уфе 5 жилых комплексов: ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК Grand&Grand и ЖК «Новатор»[1]. В этом году компания ввела в эксплуатацию 2 объекта – это клубный дом «Соты» и секции Д, Е и Ж в ЖК «Биосфера». А всего за 5 лет было введено 12 объектов и более 260 000 кв. м жилья.