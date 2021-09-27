Глава Башкирии посетил стенд ГК «Первый Трест» на форуме «Уралстройиндустрия»

Глава Башкирии посетил стенд ГК «Первый Трест» на форуме «Уралстройиндустрия»
Глава Башкирии посетил стенд ГК «Первый Трест» на форуме «Уралстройиндустрия»
Вчера, 17:08ЭкономикаФото: glavarb.ru
27 сентября Радий Хабиров побывал с рабочим визитом Форум «Уралстройиндустрия». Уделив особое внимание отрасли строительства, он посетил выставочный стенд одного из ведущих застройщиков РБ – Группы компаний «Первый Трест».

Глава Башкортостана отметил высокие темпы возведения нового ЖК «Новатор» и заинтересовался используемыми технологиями и материалами, а также объемами строительства.

- Все свои объекты ГК «Первый Трест» возводит, используя монолитно-кирпичную технологию, главными преимуществами которой являются прочность, долговечность, огнестойкость и свобода при выборе архитектуры и планирования дома. Инновационный подход, который мы использовали при проектировании жилого комплекса «Новатор», заключается в использовании пространственного метода структурирования объемов на небольшие блоки. Благодаря этому комплекс создаст уникальный силуэт района. Для его реализации мы выбрали фасадное решение от старейшего производителя в Европе – фибропанели EQUITONE. При их изготовлении применяется технология окрашивания в массе, что позволят сохранить внешний вид жилого комплекса без выцветания на протяжении 50 лет. Это, в свою очередь, позволит сохранить визуальную эстетику города, – рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».

Форум «Уралстройиндустрия» – это традиционно масштабная экспозиция специализированных выставок «Архитектура», «Строительство», «Недвижимость», в ее рамках проходят деловая программа для специалистов, конкурсы для молодых архитекторов, консультации по вопросам приобретения жилья и ипотечным программам для населения. В этом году Форум проводится уже в 30-й раз, и за годы проведения мероприятие стало важным отраслевым событием, объединяющим все направления строительной сферы. Напомним, что ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в Топ-3 застройщиков Башкирии и строит в Уфе 5 жилых комплексов: ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК Grand&Grand и ЖК «Новатор»[1]. В этом году компания ввела в эксплуатацию 2 объекта – это клубный дом «Соты» и секции Д, Е и Ж в ЖК «Биосфера». А всего за 5 лет было введено 12 объектов и более 260 000 кв. м жилья.

[1] Информация дана на 27.09.2021 г.

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