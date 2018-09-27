В УФАС поступили новые жалобы на закупку Минздравом Башкирии медоборудования

На следующей неделе, 2 октября, Управление ФАС по Башкирии намерено рассмотреть жалобы двух московских компаний – ООО «Ренталити» и «ПЭТ Технолоджи» на действия регионального Минздрава при отборе поставщика дорогостоящего медицинского оборудования для онкологического центра.

Как сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан» со ссылкой на заявителей, по их мнению, Минздрав сформулировал документы закупки под конкретного производителя и к тому же установил нереальные сроки доставки. Помимо этого, авторы сообщения усмотрели двоякое толкование требований, предъявляемых минздравом к потенциальному поставщику. А в целом они уверены, что в материалах закупки созданы необоснованные преференции конкретному участнику закупки или производителю.

Речь идет о закупке для онкоцентра комплекса оборудования для дистанционной лучевой терапии за 404,17 млн руб. Аукцион на отбор поставщика назначен на 4 октября. Пока тендер приостановлен до рассмотрения поступивших жалоб.