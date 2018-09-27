Уфимский Социнвестбанк нарушал нормативы Центробанка

Один из старейших республиканских банков, центральный офис которого то и дело используется в качестве съемочной площадки бюджетных кинофильмов, оказался среди почти двух десятков банков, которые в августе нарушали обязательные нормативы, установленные Банком России. Об этом рассказывает сервис Банки.Ру со ссылкой на Банк России.

По сведениям сервиса, речь идет о 19 российских банках, в числе которых наш земляк. Банк России устанавливает для всех банков обязательные нормативы, которым необходимо следовать. Это, в частности, такие нормативы: Н1.0 (норматив достаточности собственных средств), Н1.1 (норматив достаточности базового капитала), Н1.2. (норматив достаточности основного капитала), Н1.4. (норматив финансового рычага), Н1 (норматив достаточности капитала), Н2 (норматив ликвидности), Н6 (минимальный размер риска на одного заемщика), Н7 (максимальный размер крупных кредитных рисков), Н9.1 (максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) и другие.

Исходя из приведенного ниже графика видно, что уфимский СИБ в течение целого месяца (в клеточках - количество дней нарушения нормативов) нарушал целый ряд нормативов Центробанка. В их числе, например, норматив достаточности собственных средств – значит, их в течение всего августа не хватало. Также целый месяц нарушались нормативы максимального размера крупных кредитных рисков, максимальных кредитов своим акционерам и другие важные нормативы.