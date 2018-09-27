Трамп недоволен решение ФРС повысить базовую процентную ставку

По словам главы Белого дома, в США все «прекрасно», а ФРС якобы повысила процентную ставку именно потому что в государстве все «хорошо». Об этом информирует RNS.

По мнению Трампа, ФРС просто «нравится» повышать процентную ставку. Лучше бы ведомство обратило свой взор на другие проблемы в Америке. Речь идет о погашении госдолга и создании дополнительных рабочих мест, сказал президент.

Отметим, что ФРС увеличила базовую процентную ставку в среду. Ставка выросла с 1,75-2% до 2-2,25%. Ведомство мотивировало свои действия существующими и ожидаемыми условиями на рынке труда и инфляцией.