Рустэм Марданов: Башкирия должна стать одним из лучших мест для жизни людей

Имеется в виду, конечно же, не в мире, а пока что только среди других регионов. О таких планах, которых надо бы достичь к 2030 году, рассказал премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов на сегодняшнем заседании Стратегического комитета, на котором рассмотрели бюджет Башкирии на ближайшие три года, который, к слову, все три года будет дефицитным.

Среди планов: Башкирия в ближайшие годы должна развиваться более высокими темпами, чем в среднем по стране. Речь идет о росте валового регионального продукта.