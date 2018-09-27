Рустэм Марданов: Башкирия должна стать одним из лучших мест для жизни людей
По планам, республика будет «расти» более высокими темпами, чем в среднем по стране.
Имеется в виду, конечно же, не в мире, а пока что только среди других регионов. О таких планах, которых надо бы достичь к 2030 году, рассказал премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов на сегодняшнем заседании Стратегического комитета, на котором рассмотрели бюджет Башкирии на ближайшие три года, который, к слову, все три года будет дефицитным.
Среди планов: Башкирия в ближайшие годы должна развиваться более высокими темпами, чем в среднем по стране. Речь идет о росте валового регионального продукта.
- Это должно обеспечить вхождение Башкирии в десятку регионов по уровню экономического развития. Кроме этого, стратегия предусматривает, что Башкирия до 2030 года должна стать одним из наиболее привлекательных мест в России для жизни людей. С этой точки зрения, мы должны обладать развитой социальной инфраструктурой. Жителям Башкирии мы должны предоставить качественное образование, медицину, культурные блага, благоустроенное жилье, высокий уровень безопасности, чистую окружающую среду. И все это должно быть сбалансировано по всей республике, – сказал Рустэм Марданов.