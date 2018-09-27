Популярная в Уфе компания "Кэшбери" - финансовая пирамида: ЦБ

Банк России передал в Генеральную прокуратуру России и МВД информацию о том, что финансовая группа Кэшбери имеет явные признаки финансовой пирамиды.

Среди этих признаков Банк России выделяет, в частности, то, что компания работает по принципам сетевого маркетинга, обещает явно завышенную и ничем не обоснованную доходность (до 600% годовых – такая информация на сайте Кэшбери). Деньги от доверчивых вкладчиков привлекаются в рублях, криптовалюте. При этом, по информации ЦБ, нет никакой информации о том, что Кэшбери ведет хоть какую-то реальную финансово-хозяйственную деятельность.

Специалисты ЦБ говорят, что это одна из самых масштабных финансовых пирамид, она вовлекла в свои «проекты» десятки тысяч людей. Причем в последнее время реклама «деятельности» фирмы становится еще более активной и навязчивой. Это также является одним из признаков того, что компания является финансовой пирамидой на завершающей стадии своего развития. Другими словами, скоро рухнет, а многие люди, вложившие в нее деньги, останутся ни с чем.

Что касается Уфы, то здесь она также рекламируется. Главным образом в социальных сетях. И рекламируют ее, в том числе, известные в Уфе уважаемые медийные личности. После того, как информация о том, что по данным ЦБ Кэшбери, скорее всего, является финансовой пирамидой, в социальных сетях стали появляться «успокаивающие» посты некоторых последователей пирамиды о том, что, якобы, все нормально с Кэшбери, система работает, деньги выплачиваются.