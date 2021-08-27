В Краснодаре завод имени Седина отметит 110 лет со дня основания

Руководство и работники завода вынуждены покинуть город по суше, они присоединяются к партизанскому отряду и выдвигаются в горы. По пути эвакуации директор завода имени Седина прячет портфель с 87,6 тысячами рублей и гербовой печатью под землю около станицы Калужской. Он вернется за ними спустя год, чтобы выплатить работникам премию и зарплаты по случаю 1 мая.