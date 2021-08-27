В Краснодаре завод имени Седина отметит 110 лет со дня основания

Более века назад с основания «Кубаноль» 27 августа 1911 года начался путь одного из крупнейших предприятий тяжелой промышленности в России. Сообщается, что путь основателей предприятия начался с бурильных машин, которые завод поставлял на территории разработки и добычи нефти. Тогда на площадки нефтедобычи на территории Северного и Южного Кавказа активно активно закупали бурильную технику, которую производили в Екатеринодаре.
В 1915 году «Кубаноль» присоединился к обеспечению нужд армии для участия в Первой мировой войне и запустил линию по производству корпусов для снарядов, а также смог создать свой собственный токарный станок. Тогда Россия потеряла доступ к иностранным технологиям и станкам. С этого момента «Кубаноль» стала работать на оборонный комплекс России.
К 1920-ым годам «Кубаноль» ориентировался на нужды обеспечения фронта, однако решил не ограничиваться лишь существующим производством. В 1922 году начали осваивать новые линии производства, такие как выпуск насосных установок для шахт по добыче угля, сельхозтехники, а также кухонных плит.
Также на производство поступает новый заказ «Грознефти», и завод конструирует новый лоботокарный станок, подходящий для многотонных деталей. За ним следует проектная деятельность, в результате которой появляются паровые катки для дорожных работ, а также камнедробилки и «дорожные лопаты», впоследствии ставшие бульдозерами.
До 1937 года и своего первого одностоечного токарного станка завод запускает линию производства простейших станков по резке металла.
С 1941 по 1945 годы завод имени Седина переживает непростые времена. Из-за приближения врага к Краснодару и запланированной эвакуации в 1942 тонет теплоход «Седов», на который было погружено все оборудование для последующей переправы в Батуми через Черное море.
Руководство и работники завода вынуждены покинуть город по суше, они присоединяются к партизанскому отряду и выдвигаются в горы. По пути эвакуации директор завода имени Седина прячет портфель с 87,6 тысячами рублей и гербовой печатью под землю около станицы Калужской. Он вернется за ними спустя год, чтобы выплатить работникам премию и зарплаты по случаю 1 мая.
Когда в 1943 году враг покинул территорию Кубани, работникам завода пришлось поднимать станки со дна моря в Новороссийске, только чтобы восстановить производство и продолжить обеспечивать ОПК необходимой техникой. Советские люди мужественно работали несколько месяцев, стараясь восстановить предприятие, игнорируя и недостаток пищи, и отсутствие зарплаты.
После войны завод начал стремительно наращивать темпы работы и отстраиваться. В эксплуатацию ввели новый цех, а также были запущены линии производства новых двухстоечных карусельных станков для обработки поверхностей цилиндрической и конической формы.
В 1952 году был построен корпус № 2, и завод приступил к проектировке и производству нового станка модели 1557 для токарной обработки заготовок различных деталей из черных и цветных металлов.
К осени 1967 года число произведенных станков перешло рубеж в 10 тысяч единиц, а в 1975 прорывом стало производство первого станка ЧПУ.
После это триумфа уже в 80-ых годах завод имени Седина стал лидером отрасли тяжелой промышленности и поставщиком станков в 65 стран мира. Однако даже уникальный станок с ЧПУ модели 1А525МФ3, произведенный в 1980 году, не смог спасти завод от последствий развала СССР и перестройки.
Весна 2016 года стала поворотным моментом для завода имени Г. М. Седина, получившего имя ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» и вошедшего в десятку лидеров тяжелой промышленности.
Сейчас ЮЗТС имеет широкую линию производства станков и обрабатывающих центров, над которыми работают 150 человек. Они постоянно совершенствуют и модернизируют производство, чтобы поставлять на мировые рынки новые конструкторские решения. Их клиентская база включает не только российские предприятия, но и заказчиков из Кубы, Латвии, Казахстана и Венгрии.
В настоящий момент завершается процесс поставки заказа одному из крупнейших заказчиков завода – ПАО «ОДК-Кузнецов», который осуществляет свою деятельность в сфере строительства космических и авиационных двигателей. В течение года «Кузнецов» получит три станка для обработки многотонных деталей, диаметр которых может достигать 2,5 метров. Пресс-служба сообщила, что ЮЗТС стал подрядчиком этих работ благодаря тому, что другие предприятия не имеют технических возможностей осуществить заявку подобного объема. Общая сумма контракта, полученного ЮЗТС, составила более 440 миллионов рублей.
И ЮЗТС не собираются останавливаться на достигнутом. Уже сейчас в производство запущены проекты более чем 20 тяжелых станков и обрабатывающих центров. Руководство завода ожидает, что в 2021 году будет побит очередной рекорд выручки, и завод расширит свое влияние на четверти рынка тяжелой промышленности России.