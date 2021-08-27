В Башкирии появится авиационный кластер для производства беспилотников

В Башкирии появится авиационный кластер для производства беспилотников
В Башкирии появится авиационный кластер для производства беспилотников
Вчера, 14:10ЭкономикаАлександра КонстантиноваФото: со страницы Радия Хабирова
Башкирия подписала соглашение о создании авиационного кластера для производства беспилотной авиации. Об этом сообщил глава республике Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.

По его словам, в Уфе в будущем будут развивать наукоёмкие технологии на площадке, где сейчас проходит Нацфинал «Молодые профессионалы». Кроме того, Хабиров обратился к президенту России с предложением сделать эту площадку особой экономической зоной с режимом инновационного научно-технического центра.

- С помощью федерального центра такой громадный проект мы обязательно реализуем, - отметил руководитель региона.

Также глава республики побывал в Уфимском районе, где познакомился с возможными резидентами будущего кластера от компании «Авиатех». Предприятие занимается созданием роботов для авиапромышленности и высших учебных заведений.

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