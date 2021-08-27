Глава Башкирии попросил Путина создать в регионе еще одну особую экономическую зону

Радий Хабиров во время рабочей поездки по Уфимскому району обмолвился, что попросил Президента России создать в республике еще одну особую экономическую зону. Предположительно она будет располагаться в «Парке молодых профессионов», где, как стало известно, будет располагаться и кластер беспилотной авиации. Соответствующее соглашение было подписано сегодня, 27 августа, на «Инвестчасе».