Глава Башкирии попросил Путина создать в регионе еще одну особую экономическую зону

Радий Хабиров во время рабочей поездки по Уфимскому району обмолвился, что попросил Президента России создать в республике еще одну особую экономическую зону. Предположительно она будет располагаться в «Парке молодых профессионов», где, как стало известно, будет располагаться и кластер беспилотной авиации. Соответствующее соглашение было подписано сегодня, 27 августа, на «Инвестчасе».
— Возможно, в будущем эта территория будет развиваться как особая экономическая зона. С таким предложением я уже обратился к Президенту России Владимиру Путину, — рассказал глава Башкирии.
Так, Хабиров предложил предприятию «Авиатех» построить новый корпус как раз на данной территории, мотивируя это тем, что продукция предприятия будет пользоваться спросом.
Напомним, что на территории республики уже существует особая экономическая зона «Алга», однако в марте после встречи Хабирова с министром экономического развития России Максимом Решетниковым стало известно не только о расширении "Алги", но и о создании новой особой экономической зоне.