В Башкирии решили достраивать дома обманутых дольщиков на бюджетные средства

Сегодня, 27 августа, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы региона Радий Хабиров сообщил о подписании им указа, посвященного решению проблем обманутых дольщиков.

В указе говорится о создании некоммерческой организации в виде республиканского фонда для регулирования обязательств застройщиков-банкротов перед дольщиками.

При этом Радий Хабиров поблагодарил Госстрой за то, что вышли с таким предложением, которое способно помочь кардинально решить столь сложный вопрос.

Напомним, по последним данным Башкирия является лидером по числу обманутых дольщиков в ПФО и занимает далеко не последние позиции по России. Судя по всему, попытки найти других застройщиков и инвесторов, готовых взвалить на себя нагрузку по достройке проблемных домов, не везде увенчались успехом. А придумывать сложные долгосрочные схемы уже неуместно, поскольку дольщики каждую из них подвергают сильной критике.

- У нас очень сложное наследство, - отметил Радий Хабиров. – Но эту работы мы ведем. Я вновь подтверждаю, что все обязательства перед обманутыми дольщиками м выполним. Вопрос – когда? А сроки у нас небольшие.

Радий Хабиров пояснил, что фонд станет постепенно насыщаться бюджетными средствами, которые затем будут направлены на строительство объектов, где ест обманутые дольщики.