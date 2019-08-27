В Башкирии разработают новую схему отсыпки подъездных дорог с участием госресурсов

Сегодня, 27 августа, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы Башкирии Радий Хабиров дал задание пересмотреть подходы к проведению работ по отсыпке подъездных дорог. На такие мысли его натолкнул один из прозвучавших докладов.

По официальным данным, на эти работы выделены немалые деньги — более 8,7 миллиарда только на этот год. При этом очевидно, что стоимость работ напрямую зависит от наличия карьера с щебнем в муниципалитете.

— Общая стоимость обустройства одного километра дороги шириной пять метров и толщиной покрытия 15 сантиметров составляет 500-1000 тысяч рублей, — рассказал председатель Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов. – При этом в Абзелиловском районе, где есть карьер, отсыпка километра дороги стоит 510 тысяч рублей, а в Бирском районе, где карьера нет, она превышает пять миллионов рублей.

После этих слов Радий Хабиров предложил искать решение для оптимизации данного процесса. Прежде всего, он сделал акцент на том, что отсыпка дорог должна проводиться только за счет государственных ресурсов.

- Я не сторонник покупать сырье на рынке, пусть частники там покупают, здесь речь идет о публичных образованиях, - отметил руководитель республики и поручил профильным ведомствам продумать юридическую схему, чтобы полезные ископаемые района, где они есть в достатке, были переданы на законных основаниях в муниципалитет, где источника такого ценного стройматериала нет.

Сейчас у нас самые недорогие работы по отсыпке дорог в Зауралье, где есть свои и камень, и ПГС. Если в Бирске и других муниципалитетах их нет, нужно природные ресурсы грамотно перераспределить.