Путин одобрил строительство ж/д ветки Уфа-Агидель и возрождение КумАПО

Сегодня, 27 августа, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы региона Радий Хабиров сообщил о том, что в ходе вчерашней его встречи с президентом страны Владимиром Путиным, в частности, было получено добро на строительство железнодорожной ветки Уфа-Агидель.

- Необходимые поручения президент дал. Это работа на перспективу, но в нее надо вцепиться и двигаться вперед. Это может быть большая и долгая история, но первый шаг в этом направлении мы сделали, - отметил Радий Хабиров и, в свою очередь, дал соответствующие поручения вице-премьеру Раифу Абдрахимову.

Еще одним важным вопросом, который удалось обсудить с Путиным, является судьба Кумертауского авиационного производственного объединения.

- Наша задача – самим проявить больше активности в поиске точек сбыта и развитии предприятия. Спешить по судьбе предприятия никто не будет, мы таким образом договорились, - рассказал Радий Хабиров. – Но если предприятие само потихоньку, в том числе с нашей помощью, не будет искать рынки сбыта, развиваться нам будет всё сложнее и сложнее.

По словам врио главы Башкирии, он обсудил с Владимиром Путиным также перспективы деятельности в Башкирии научно-образовательного центра, образовательного кампуса и общие подходы к теме федерального университета. Поручения глава государства по этим темам также дал.