Прожиточный минимум для жителей Башкирии значительно ниже, чем в среднем по России
Он был установлен для 2 квартала 2019 года.
Вслед за российским минтруда, в Башкирии установили величину прожиточного минимума для разных групп населения на 2 квартал текущего года.
В среднем на душу населения прожиточный минимум установлен на уровне 9804 рубля. Для работоспособного населения – 10434 рубля. Для пенсионеров он установлен на уровне 7998 рублей, для детей – 9789 рублей.
Несколькими днями ранее министерство труда России своим приказом обозначило уровень прожиточного минимума для населения России в тех же группах.
На душу населения в размере 11185 рублей (на 12,3% больше, чем в Башкирии), для работоспособного населения на уровне 12130 рублей (на 14% больше), для пенсионеров на уровне 9236 рублей (на 13,4% больше) и для детей на уровне 11004 рубля (на 11.04% больше, чем в Башкирии).