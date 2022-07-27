ТПП РБ первой в России стала членом Исламской палаты ICCIA

«Считаю большим успехом стать членом ICCIA в данной международной ситуации. Оно не безвозмездное, но за счет этого у наших партнеров есть прямые обязательства продвигать именно предприятия Республики Башкортостан и Российской Федерации. Учитывая наши экспортные возможности, в том числе в сфере «Халяль» и взаимодействие с OIC/SMIIC, мы планируем выйти на новые рынки сбыта для наших предпринимателей. Это очень важно с учетом санкционного давления как для Башкортостана, так и в целом для России», - подчеркнул Тимур Хакимов.