ТПП РБ первой в России стала членом Исламской палаты ICCIA

Исламская палата является дочерней структурой OIC, куда входят 57 стран (вторая по численности стран-членов организация после ООН). Решение принято на заседании 38-й Генеральной Ассамблеи Исламской палаты в городе Мускат (Оман). Также в этот день в ICCIA вошел международный партнер – бизнес-организация Таиланда.
«Мы с энтузиазмом смотрим на будущее сотрудничество в проектах, мероприятиях в целях продвижения торговых и инвестиционных возможностей и развития в интересах частного предпринимательства и мусульманского сообщества Республики Башкортостан. Ваша уважаемая организация имеет полный доступ к преимуществам и участию в услугах, встречах и мероприятиях ICCIA уже в качестве нашего члена. Мы также рассматриваем ваше вступление в Исламскую палату как важную опору для активизации связи с частным бизнесом в России», - сообщил генеральный секретарь ICCIA Юсеф Хассан Халави.
О подтверждении заявки ТПП РБ стало известно на полях ХII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир». Решение Генеральной Ассамблеи закрепило вступление официально. Это стало возможным благодаря двухлетнему взаимодействию руководства палаты РБ с ICCIA, а также тому, что ТПП РБ единственная среди организаций России, имеет соглашение с OIC/SMIIC по стандартизации «Халяль».
«Считаю большим успехом стать членом ICCIA в данной международной ситуации. Оно не безвозмездное, но за счет этого у наших партнеров есть прямые обязательства продвигать именно предприятия Республики Башкортостан и Российской Федерации. Учитывая наши экспортные возможности, в том числе в сфере «Халяль» и взаимодействие с OIC/SMIIC, мы планируем выйти на новые рынки сбыта для наших предпринимателей. Это очень важно с учетом санкционного давления как для Башкортостана, так и в целом для России», - подчеркнул Тимур Хакимов.
Справочно
Исламская палата торговли, промышленности и сельского хозяйства была основана в 1976 году на Исламской конференции.
Исламская палата торговли, промышленности и сельского хозяйства является дочерним учреждением Организации исламского сотрудничества (ОИС) и единственным представителем частного бизнеса 57 исламских стран-членов.
Ее деятельность направлена на укрепление более тесного сотрудничества в области торговли, коммерции, информационных технологий, страхования, судоходства, банковского дела, продвижения инвестиционных возможностей и создания совместных предприятий в странах-членах.
В состав ICCIA входят национальные палаты, союзы, федерации торгово-промышленных палат стран-членов. По количеству членов это самая крупная бизнес-организация в мире.