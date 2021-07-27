Власти Башкирии известили о создании комплекса по переработке пластиковых бутылок

Власти Башкирии известили о создании комплекса по переработке пластиковых бутылок
Власти Башкирии известили о создании комплекса по переработке пластиковых бутылок
Вчера, 19:01ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Facebook.com
Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров сообщил в соцсетях о скором запуске комплекса по переработке пластиковых бутылок. Предприятие будет находиться в городе Благовещенске.

По словам Андрея Назарова, будущий комплекс расположится на территории заброшенного биохимкомбината, который прекратил работу из-за банкротства еще в 90-х годах ХХ века. Особо отмечается, что комплекс будет представлять собой новое ультрасовременное и экологически безвредное производство.

Новый комплекс может начать работу уже в скором времени. Заявлено, что в год предприятие сможет перерабатывать до 13 тысяч тонн сырья, из него будут производить пластмассу для создания пищевой упаковки. Город Благовещенск после открытия нового производства получит новые рабочие места и дополнительные налоговые платежи.

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