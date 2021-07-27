В Башкирии освоили новую программу трудоустройства безработных и выпускников вузов

Заявки на участие в федеральной программе субсидируемого найма подали 984 работодателя из Башкирии. Как уточнили в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии, речь идет почти о семи тысячах вакансий.

Предприятия, которые попали в программу, получат из госбюджета 57,4 тысячи рублей в виде компенсации на создание одного рабочего места. Эти средства могут быть потрачены на организацию рабочего места нового сотрудника либо на компенсацию затрат на его обучение нового сотрудника и прочие нуждыЭ, связанные с его трудоустройством. При этом уточняется, что работодатель получит компенсационные средства в три этапа. Сперва на счет работодателя поступят 19,2 тысячи рублей, в которые входит минимальный размер оплаты труда, увеличенный на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также на районный коэффициент. Эта сумма компенсирует возможные потери, которые понесет предприятие в первый месяц работы нового сотрудника. Второй транш работодатель получит после того, как новый сотрудник отработает три месяца, а третий после полугодового срока его работы. Таким образом можно будет принять за счет государства на работу не только безработных, зарегистрированных в центрах занятости по ситуации на 1 января текущего года, но и выпускников вузов, не сумевших найти постоянную работу по окончании учебы и обратившихся опять же в службу занятости. По официальным данным, программа субсидируемого найма уже имеет обнадеживающие результаты: с ее помощью трудоустроены свыше 900 безработных, включая пятерых выпускников 2020 года.

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