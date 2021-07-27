Торгово-промышленная палата Башкирии запускает проект полезных ярмарок

Свою продукцию по доступным для жителей ценам представят сельхозпредприятия республики.
Полезные ярмарки пройдут на центральных площадях городов и районных центров республики.
В Альшеевском районе она состоится 30 июля.
В рамках ярмарок жители и гости получат бесплатную юридическую помощь, ищущие работу смогут оставить свое резюме в банке вакансий.
Будут работать детские и молодежные площадки.
Торговля будет осуществляться с учетом требования Роспотребнадзора.
Приглашаем предприятия и жителей для участия.