В Минфине работающим пенсионерам пообещали учесть накопленную индексацию
Сегодня, 16:05Экономика
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Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что хоть трудоустроенным пенсионерам и не делают индексацию пенсий, накопленную индексацию им все же учтут.
Происходить это будет в заключительном расчете пенсии каждого пожилого человека. Об этом пишет RNS.
На данный момент трудоустроенные пенсионеры не получают индексацию пенсий. Одновременно с этим при выходе на заслуженный отдых вся накопленная индексация будет учтена. Для каждого пенсионера размер выплат будет рассчитан отдельно. Реальные доходы россиян увеличиваются, поэтому данная концепция имеет право на жизнь, подытожил глава Минфина.
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