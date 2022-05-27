Страховую сумму вкладов в рублях хотят увеличить

RT приводит текст содержания письма, где депутат объясняет свою позицию. По его мнению, закон обеспечивает россиянам при возникновении страховых случаев возвращение денег, что хранятся в банке. Сумма компенсации — до 1,4 млн рублей.
Максимальную сумму возмещения могут получить вкладчики, которые завели разные виды счетов: они могут быть рублевыми, валютными или мультивалютными.
Депутат считает, что в ситуации внешнего санкционного давления на РФ, в частности на финансово-кредитные организации, с целью улучшения репутации национальной валюты, а также для эффективного сбережения средств, стоит повысить страховую сумму по вкладам до 2,8 млн рублей. Речь идет от вкладчиках, хранящих деньги в рублях.