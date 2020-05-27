Совхоз «Алексеевский» под Уфой намерен привлечь 130 млн рублей

ГУСП совхоз «Алексеевский», расположенный в селе Алексеевка Уфимского района Башкирии, планирует в ближайшее время определиться с банком-кредитором. Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, предприятие объявляет запрос котировок в электронной форме на открытие кредитной линии. Минимальная начальная цена установлена в размере 13,65 млн рублей.

Лимит кредитования, согласно документу, должен составить 130 млн рублей. Процентная ставка не более 10,5% годовых. Предприятие планирует выплачивать кредит ежемесячно траншами в пределах лимита задолженности.

Совхоз на эту сумму намерен пополнить оборотные средства, а также приобрести ГСМ, минеральные удобрения, средства защиты растений, кормов, ветеринарные препараты, семена, посадочный материал, топливо, природный газ, электроэнергию, сельхозтехнику и запасные части для их ремонта, оборудования, выплачивать зарплату сотрудникам и уплатить налоги.

Заявки на участие принимают до 2 июня 2020 года, в этот же день будут подведены итоги. Победителем станет участник с лучшим ценовым предложением.