Петр Пушкарев: в обозримом будущем мы ожидаем рост цен

Центральный банк России прогнозирует инфляцию на уровне от 3,8% до 4,8% к концу этого года. Замедлению роста цен будет способствовать снижение потребительского спроса из-за небольших доходов россиян. Однако, напомнил Петр Пушкарев, официальные цифры по инфляции не показывают достоверную ситуацию в стране, так как даже потребительская корзина Росстата сильно отличается от того, что на самом деле предпочитают покупать россияне. Об этом сообщает eg.ru.

Закрытие рынков и ресторанов снизило спрос на свежие овощи, поэтому производители были вынуждены продавать их почти по себестоимости: огурцы и помидоры подешевели на 20% и 10% соответственно. Пушкарев отметил, что после снятия ограничений стоимость овощей вернется на прежний уровень. Также увеличится спрос на красное мясо из-за “сезона шашлыка”.

Последние несколько месяцев отметились резким скачком цен на имбирь (на 80%), лимоны (на 50%) и чеснок (на 20%). Внутренний рынок по этим продуктам зависит от импортных поставок, поэтому в стране очень быстро возник дефицит. В некоторых регионах за имбирь просили две тысячи рублей, а за лимоны - 500 рублей за кило. В настоящее время самая большая доля импорта приходится на фрукты, соль, макароны и молоко - именно эти товары больше всего подвержены росту цен.

По словам Пушкарева, рост стоимости произойдет не только на импортные, но и на отечественные продукты. Производители уже начали уведомлять магазины о скором увеличении отпускных цен на 20-50%. По мере распродажи продукции, закупленной по старым ценам, и поступлению в магазины более дорогого товара сдерживать цены будет все сложнее. Аналитик прогнозирует, что к концу этого года рост стоимости составит почти 10-15%. Больше всего подорожают импортные фрукты.