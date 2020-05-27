НПФ «Геофизика» в Башкирии получила миллиард выручки

АО «Научно-производственная фирма «Геофизика» опубликовало годовой отчет. Согласно документу, фирма получила чистую годовую прибыль в размере 18,4 млн рублей – она упала на 84,4%.

В действительности выручка фирмы увеличилась на 8,8% - с 915 млн до 995,5 млн рублей. Однако значительно возросла себестоимость – на 34,4%, в итоге, валовая прибыль упала на 20,3% (341,5 млн рублей). По данным предприятия, необходимость создания резервов по сомнительным долгам привело к снижению показателей.

Более чем наполовину выросла стоимость основных средств предприятия — с 164,6 млн до 249,5 млн рублей. Дебиторская задолженность увеличилась на 9% и составила 231,6 млн, кредиторская — на 4,8% до 219,7 млн рублей. Сумма долгосрочных и краткосрочных заемных средств увеличилась больше чем наполовину (+57,4%) и на конец прошлого года составила 527 млн рублей.

В отчете отмечается, что чистые активы фирмы достигли 627,7 млн рублей. Эта сумма значительно превышает уставной капитал предприятия. Отметим, что на 93% уставной капитал принадлежит АО «Башнефтегеофизика». Валюта баланса предприятия увеличилась на 19,9% до 1,5 млрд рублей.