Коронавирус подточил: в Башкирии падает сбор налогов
Глава регионального управления ФНС Марат Вахитов рассказал о ситуации с налоговыми сборами.
Накануне, 26 мая, на оперативном совещании в правительстве Башкирии руководитель регионального управления ФНС по Башкирии Марат Вахитов сделал доклад о ситуации с налогообложением.
Как и следовало ожидать, уровень сбора налогов стал существенно падать. За четыре месяца 2020 года общая сумма сбора налогов в Башкирии достигла 156,5 млрд рублей, это на 6,7% меньше прошлогоднего уровня.
В федеральный бюджет Башкирия заплатила в виде налогов 65,3 млрд рублей, в бюджет республики – 41,8 млрд рублей, при этом государственные социальные внебюджетные фонды получили 35 млрд рублей.
Практически по всем позициям наблюдается падение уровня сбора налогов. что неудивительно в текущих условиях.
Впрочем, рост поступлений все-таки обнаружился, речь идет о поступлениях по страховым взносам на обязательное социальное страхование.
Основную массу средств в налоговых поступлениях – 40,2% - составили налоги на доходы с физических лиц. Это 16,8 млрд рублей.