Коронавирус подточил: в Башкирии падает сбор налогов

Накануне, 26 мая, на оперативном совещании в правительстве Башкирии руководитель регионального управления ФНС по Башкирии Марат Вахитов сделал доклад о ситуации с налогообложением.

Как и следовало ожидать, уровень сбора налогов стал существенно падать. За четыре месяца 2020 года общая сумма сбора налогов в Башкирии достигла 156,5 млрд рублей, это на 6,7% меньше прошлогоднего уровня.

В федеральный бюджет Башкирия заплатила в виде налогов 65,3 млрд рублей, в бюджет республики – 41,8 млрд рублей, при этом государственные социальные внебюджетные фонды получили 35 млрд рублей.

Практически по всем позициям наблюдается падение уровня сбора налогов. что неудивительно в текущих условиях.

Впрочем, рост поступлений все-таки обнаружился, речь идет о поступлениях по страховым взносам на обязательное социальное страхование.