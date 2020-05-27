Банки могут внедрить новую систему подтверждения операций через смартфон
Банки разрабатывают решение, которое позволит подтверждать операции по счету по принципу цифровой подписи. Это позволит снизить количество случаев мошенничества с банковскими операциями.
Как сообщает газета “Известия”, ключ шифрования будет генерироваться непосредственно на смартфоне клиента банка, таким образом, перехватить его будет невозможно. Технологию планируют внедрить также в систему противодействия подмены сим-карт. Также она будет эффективна и при попытки входа в онлайн-банк с чужого устройства. К примеру, злоумышленникам удалось переоформить на себя номер телефона жертвы, он узнал логин и пароль от мобильного банка и попытался войти в личный кабинет. Однако при новой технологии цифровая подпись хранится на смартфоне жертвы, поэтому без ее ведома никакие операции совершаться не будут.
Сегодня систему подтверждения транзакция без кода по СМС работает уже в некоторых банках. В полной мере ее смогли реализовать уже в МКБ в мае текущего года. К вопросам внедрения новой системы подключились представители и других банков, в том числе и Сбербанк.