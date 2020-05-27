Банки могут внедрить новую систему подтверждения операций через смартфон

Как сообщает газета “Известия”, ключ шифрования будет генерироваться непосредственно на смартфоне клиента банка, таким образом, перехватить его будет невозможно. Технологию планируют внедрить также в систему противодействия подмены сим-карт. Также она будет эффективна и при попытки входа в онлайн-банк с чужого устройства. К примеру, злоумышленникам удалось переоформить на себя номер телефона жертвы, он узнал логин и пароль от мобильного банка и попытался войти в личный кабинет. Однако при новой технологии цифровая подпись хранится на смартфоне жертвы, поэтому без ее ведома никакие операции совершаться не будут.