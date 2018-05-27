В Уфе продают самый дешевый бензин в Приволжье

1 литр бензина в ПФО продают в среднем за 40,42 рубля. Как сообщает Росстат, в Уфе она дешевле почти на 1 рубль – 39, 45 рублей. Стоимость на АИ -95 и АИ-98 составляют 42,39 и 46,62 рубля соответственно.1 литр дизельного топлива равно 42,69 рубля.

По ценам на бензин чуть отстает от Уфы Казань. Здесь он стоит 46,63 рубля. Однако в столице Татарстана дешевый во всем Поволжье бензины марок АИ-92 (39,23 рубля) и АИ-95 (41,83 рубля).