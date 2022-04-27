Газ в Европе дорожает на фоне новостей о прекращении российских поставок в Польшу

Цена 1000 кубометров «голубого» топлива в Европе составляет в настоящее время 1150 долларов, пишет RT.
Официальный представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее выступил с заявлением о том, что Варшава отказывается платить за российское сырье рублями. Таким образом он ответил на вопрос корреспондентов о том, согласятся ли польские власти на условия, озвученные Москвой.
Наимский акцентировал внимание на том, что правительство Польши изучает сейчас все возможности и потенциальные риски. Если возникнет необходимость, то будет принято решение об отказе от российского газа, резюмировал он.