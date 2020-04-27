ТПП Башкирии организует вебинар по вопросам налогов и господдержки
27 апреля, 11:45ЭкономикаТатьяна МайороваФото: ТПП РБ
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Вебинар состоится 29 апреля 2020 года.
Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан приглашает предпринимателей принять участие в вебинаре, который федеральная палата организовала совместно с ФНС России.
На вебинаре бизнес-сообщество получит разъяснения:
- по существующим мерам поддержки бизнеса;
- отсрочкам предоставления налоговой отчетности;
- по вопросам уплаты налоговых платежей.
Также представители ФНС ответят на вопросы предпринимателей.
Вебинар состоится 29 апреля 2020 года в 11.00. Время московское.
Регистрация по ссылке в шапке профиля https://webinar-fns.testograf.ru/
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