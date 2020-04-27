ТПП Башкирии организует рабочие места и поддерживает легкую промышленность

Президент Торгово-промышленной палаты республики Тимур Хакимов вместе с корреспондентами БСТ посетил производство легкой промышленности «Трикотажница». Тимур Хакимов осмотрел производство и поинтересовался у работников, с какими сложностями они сталкиваются.

- Сотрудники швейного цеха сейчас работаю в три смены. Мы успеваем отшивать защитные костюмы. В этом процессе очень важно соблюдать всю технологию и следовать согласно инструкции. Это основой подход при производстве защитных костюмов. Мы шьем маски. Их у нас сразу забирают, - отметила сотрудница производства.

Сотрудники признаются, что они радуются тому, что в кризис они обеспечены работой и постоянными заказами:

- Больше всего нас радует то, что мы участвуем в таком благом и добром деле. Конечно же мы переживаем, как и все, за тех людей, которые сейчас работают в красной зоне, - поделилась руководитель цеха.