Фото: pxhere.com
Рубль снижается к евро
27 апреля, 23:09Экономика
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На торгах Московской биржи национальная валюта продемонстрировала снижение к евро и рост к доллару.
Доллар подешевел на пять копеек и составил 74,49 рубля. Евро подорожал 12 копеек и достиг 80,79 рубля. Об этом пишет russian.rt.com.
По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, негативная ситуация на международных сырьевых рынках мешает рублю расти сильнее.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей