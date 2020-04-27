Радий Хабиров объяснил, что за ремонт пройдет на дороге Уфа-Аэропорт
По его словам, речь идет вовсе не о глобальной реконструкции.
Сегодня, 27 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров прокомментировал информацию о проведении ремонтных работ на трассе Уфа-Аэропорт.
— Я обратил внимание, что эта информация вызвала много откликов. Говорят и пишут про реконструкцию дороги, — посмеялся Радий Хабиров. — Да ничего мы там не реконструируем. Просто дорожную полосу приведем в порядок, поскольку это въездные ворота в столицу республики.
Напомним, дорогу Уфа-Аэропорт в народе прозвали «золотой», поскольку в нее вложены огромные суммы средств, ремонт отдельных участков этой трассы проводится каждый год. Специалисты объясняют такое положение дел тем, что на дорожное полотно этой трассы выпадает слишком сильная нагрузка из-за большого автомобильного трафика.