Радий Хабиров объяснил, что за ремонт пройдет на дороге Уфа-Аэропорт

Сегодня, 27 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров прокомментировал информацию о проведении ремонтных работ на трассе Уфа-Аэропорт.

— Я обратил внимание, что эта информация вызвала много откликов. Говорят и пишут про реконструкцию дороги, — посмеялся Радий Хабиров. — Да ничего мы там не реконструируем. Просто дорожную полосу приведем в порядок, поскольку это въездные ворота в столицу республики.