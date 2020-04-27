Работа в условиях пандемии – это большая ответственность

Сегодня мы расскажем как организуется санитарный режим на примере сервисного центра по ремонту телефонов GadgetUfa.

Команда мастерской отнеслась к пандемии ответственно и осознанно, как к одному из этапов компании, который нужно пережить вместе.

В первую очередь, все сотрудники были ознакомлены с соблюдением мер профилактики, правил личной и общественной гигиены

регулярное мытье рук или обработка антисептиками;

использование одноразовой медицинской маски и ее обязательная замена на новую каждые 2 часа;

ограничение приветственных рукопожатий;

соблюдение правил респираторной гигиены;

соблюдение социальной дистанции — 1,5 метра.

Сейчас сервисный центр продолжает работать в режиме выходного дня и создал все условия для защиты как своих сотрудников, так и посетителей.

Меры профилактики на рабочих местах:

Стойка-ресепшн, где мобильные устройства принимаются на ремонт, сейчас закрыта специальным защитным стеклом.

Все сотрудники обеспечены средствами защиты -перчатками, масками и антисептиками.

Организовано регулярное проветривание центра.

Каждые 3 часа проводится санитарная обработка всех контактных мест. Особое внимание уделяется дверным ручкам, рабочим телефонам, стойке, столам, диванам, техническому оборудованию.

Регулярное обеззараживание воздуха с использованием бактерицидной УФ-лампы.

Конечно, коронавирус внес свои коррективы и некоторые сотрудники переведены на удаленный режим работы. Специалисты в режиме онлайн консультируют клиентов в группе вконтакте и на сайте. Благодаря этому многие проблемы с гаджетами пользователи решают самостоятельно. Например, если дело в ПО или неправильной настройке.

Также для обеспечения безопасности клиентов, в сервисе могут находится не более 3-х человек одновременно. Благо сейчас весна и постоять, подождать на улице даже намного приятнее. Также на входе установлена специальная емкость с антисептиком, оборудованная дозатором.

Важно:

К числу предметов, которые необходимо постоянно дезинфицировать следует отнести смартфон. Так как в среднем человек касается его более 2 тысяч раз за день. Делать это очень удобно салфетками, пропитанными 70% изопропиловым спиртом. Такой метод одобрен компанией Apple и никак не повлияет на олеофобное покрытие дисплея.