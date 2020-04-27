Для тех, кто привык быть в центре

Для современного, преуспевающего человека очень важен его статус, который определяется целым рядом окружающих вещей: семьей, работой, одеждой, личными предпочтениями и хобби. Далеко не последнюю роль в этом списке занимает недвижимость.

Где должен быть этот дом? Конечно, в самом престижном районе города, чтобы вся столичная инфраструктура была в пешей доступности, а из окон открывались великолепные панорамные виды.

Именно там, где всегда кипит жизнь. Где вы чувствуете, как бьётся сердце нашего города. В окружении деловых центров и памятников архитектуры, расположился особенный проект — клубный дом «Соты». Он как Монте-Карло — маленькое государство, где везде красиво и всегда хорошо!

Являясь воплощением духа и эстетики нашего времени Он привлекает восхищённые взгляды и врезается в память всех, кто видел его хоть единожды. Это дом для тех, кто хочет подняться над обыденностью. Выбирая квартиру в «Сотах», вы получаете целый спектр разнообразных возможностей, как для бизнеса, так и для досуга. В шаговой доступности — республиканские министерства и ведомства, Дом Республики, Курултай РБ, офисы ведущих компаний и банков. Прямо на территории жилого комплекса строится многофункциональный центр KREMLEWSKI UFIMSKI DVOR с фитнес-центром нового поколения. Магазины, косметология, салоны красоты и СПА комплекс с настоящей русской печью и уникальной зоной Хамама в непосредственной близости избавят от необходимости тратить драгоценное время на дорогу. А если вам захочется прогуляться — в шаговой доступности все красоты старого города: уютные улочки и зеленые скверы с фонтанами, лучшие гастрономические заведения и бутики, музеи, театры и кинотеатры — все, чем богата наша замечательная столица!

Кроме яркого и запоминающегося внешнего вида, и удобного расположения клубный дом «Соты» подарит своим владельцам новый уровень комфорта и атмосферу избранности. Высокие потолки до 3,6 м, центральная система кондиционирования, круглосуточная охрана и трёхуровневый подземный паркинг с бесключевым доступом и интеллектуальной системой безопасности, всё это делает его одной из самых престижных локаций в городе.

Как сообщил «Башинформ», готовность объекта более 88% и уже сейчас «Соты» можно назвать несомненной архитектурной достопримечательностью исторического центра Уфы, привлекающей взгляды прохожих и выделяющейся на фоне столичной застройки.

Почувствовать свою привилегированность вы можете уже на этапе покупки. Такую возможность даёт уникальная программа «Привилегия», разработанная ГК «Первый Трест» специально для вас! Она позволяет приобрести квартиру, паркинг и кладовку на эксклюзивных условиях. Так, покупатели двух- и трехкомнатных квартир получают возможность приобрести паркинг и кладовую с выгодой 50%. А покупатели четырехкомнатных квартир кладовку и второй паркинг получают в подарок.

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Самоизоляция — не повод менять планы.

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