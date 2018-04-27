УРАЛСИБ выступил партнером Форума женского предпринимательства в Ижевске

Мероприятие прошло в Ижевском государственном техническом университете им. Калашникова 21 апреля.
Организатор форума — Комитет по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ».Участниками форума стали действующие и начинающие женщины-предприниматели, руководители и собственники бизнеса. На мероприятии также присутствовали представители органов власти, в частности, первый заместитель председателя Правительства Удмуртии Александр Свинин.
Основными темами для обсуждения стали поддержка женского предпринимательства, информирование о новых продуктах и программах для женщин, были рассмотрены основные барьеры и стереотипы, мешающие развитию женского бизнеса в регионе. Руководитель дирекции по работе со стратегическими партнерами Банка УРАЛСИБ Алексей Ганеев рассказал слушательницам о финансовых возможностях для женщин, которые предлагает Банк. Эксперт отметил, что Банк уделяет большое внимание развитию женского предпринимательства и в рамках развития этого направления предлагает обучающие семинары для женщин в Университете бизнеса Банка УРАЛСИБ. Кроме того, в линейке Банка есть специализированные продукты для женщин-предпринимателей, например, кредит на старт бизнеса.
Справка:
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 апреля 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 281 точку продаж, 1 472 банкомата, 526 платежных терминалов и 22 270 POS-терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.