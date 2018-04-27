УРАЛСИБ выступил партнером Форума женского предпринимательства в Ижевске

Основными темами для обсуждения стали поддержка женского предпринимательства, информирование о новых продуктах и программах для женщин, были рассмотрены основные барьеры и стереотипы, мешающие развитию женского бизнеса в регионе. Руководитель дирекции по работе со стратегическими партнерами Банка УРАЛСИБ Алексей Ганеев рассказал слушательницам о финансовых возможностях для женщин, которые предлагает Банк. Эксперт отметил, что Банк уделяет большое внимание развитию женского предпринимательства и в рамках развития этого направления предлагает обучающие семинары для женщин в Университете бизнеса Банка УРАЛСИБ. Кроме того, в линейке Банка есть специализированные продукты для женщин-предпринимателей, например, кредит на старт бизнеса.