Минтруда Башкирии назвал размер минимальной зарплаты с 1 мая

Федеральным законом с 1 мая в России минимальный размер оплаты труда МРОТ) в составит 11163 рубля. С учетом уральского коэффициента минимальная заработная плата в Башкирии с 1 мая составит 12 837, 45 рублей (при условии полной отработанной месячной нормы), сообщили в минтруда.

- Таким образом, с 1 мая 2018 года вводится новый механизм определения МРОТ по величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года, - пояснили в минтруда. - Напомним, с предложением уравнять МРОТ и прожиточный минимум выступил президент России Владимир Путин в начале января в ходе общения с рабочими на Тверском вагоностроительном заводе.

Изменения в оплате труда коснутся трех миллионов россиян, в том числе 1,6 миллионов бюджетников. На выплату зарплат бюджетникам после повышения с 1 мая МРОТ правительство страны направит в регионы 16 миллиардов рублей из резервного фонда. Эти средства поступят дополнительно к тем 20 миллиардам, которые уже были выделены в марте текущего года.