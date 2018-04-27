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Минтруда Башкирии назвал размер минимальной зарплаты с 1 мая
Сюжеты:
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Минтруда Башкирии назвал размер минимальной зарплаты с 1 мая

Сегодня, 15:08ЭкономикаРазиф Абдуллин
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