Как стать инвестором, разбогатеть и не обанкротиться

Если вы думаете, что единственный способ заработать деньги – это получать зарплату, дальше можно не читать. На самом деле способов приумножить свой капитал гораздо больше.

Ну, во-первых, все способы зарабатывания денег можно разделить на две условные группы: активный и пассивный доход. В общем виде первое – это когда необходимо предпринимать какие-то действия, чтобы деньги, собственно, зарабатывались – работать руками или головой.

Пассивные виды заработка – это когда вам не нужно ничего делать кроме, конечно же, первоначального вложения денежных средств. Все остальное деньги сделают за вас сами – сами начнут работать, сами начнут прирастать финансовым жирком. Ну или сами по себе исчезнут, такое в рыночном мире тоже сплошь и рядом бывает, от этого никуда не денешься.

Основные правила инвестора

Давайте поговорим о некоторых основных правилах и даже законах, которые помогут вам разбогатеть или хотя бы не сильно обеднеть. Одно из главных правил начинающего инвестора, при этом совершенно не важно, куда вы собираетесь вкладывать деньги – это финансовая подушка безопасности.

Если вы собираетесь открыть свой бизнес, вы должны понимать, что, вложив деньги в коммерческое предприятие – закупку оборудования, в оборотные средства, в маркетинг и рекламу – они вернутся не сразу, пройдет от нескольких месяцев до нескольких лет. Так вот, пока не начнут стабильно поступать оборотные деньги, не говоря уже об отдаче от капвложений, тоже много времени пройдет.

А есть-то надо на что-то, детей кормить, жену, чтобы не ушла к соседу со стабильной зарплатой, поэтому необходимо иметь эту самую «подушку безопасности» – запас денег, которых хватит вам на привычную жизнь в течение 3-6 месяцев.

Если вы вкладываете какую-то часть заработанных денег в акции, облигации, кладете на банковский депозит, еще куда-то, нужно помнить об одном очень важном психологическом правиле. Когда вы вкладываете эти деньги, мысленно попрощайтесь с ними. Это должна быть ровно та сумма денег, потеряв которую, вы не почувствуете какого-либо дискомфорта.

Особенно это правило важно, когда речь идет о непрофессиональном инвесторе, жизненный опыт которого пока еще не позволяет с более или менее приемлемой точностью оценивать риски.

О какой сумме может идти речь - сказать нельзя, все индивидуально. Дело в том, что если вы не оцените этот уровень денег, которые вы сможете с легкостью потерять, то при неудачном вложении вам будет достаточно сложно сделать еще одну попытку.

Раз уж мы заговорили об акциях-облигациях, то необходимо сказать, что это инструмент долгосрочных инвестиций. Купить акции сегодня по 50 и продать завтра по 100 – это несерьезный разговор. Вложения в акции – долгосрочные инвестиции, порой на несколько лет.

Будьте осторожны

И вот здесь сразу необходимо упомянуть одну важную вещь. Акции, биржи – это мы все видели в кино про успешных людей. Соответственно, есть такой стереотип, который вполне успешно, к сожалению, эксплуатируют мошенники.

Людям, которые никогда не имели отношения к биржевой торговле, которые даже отдаленного представления не имеют о том, что это такое, обещают разбогатеть именно на этом. Происходит это по следующей схеме, как это было, в частности, в Уфе, да и до сих пор такое есть.

Человек приходит в офис брокерской фирмы. Ему проводят краткий курс повышения финансовой грамотности, умными словами и вполне доходчиво рассказывают, что такое фондовый рынок и сажают за компьютер, включив специальную программу для торговли в реальном времени на реальной бирже. Человек начинает торговать и – о чудо! – начинает получать прибыль.

Еще вчера человек даже не знал, что такое биржа, а сегодня уже вполне успешный биржевой торговец. Правда, потом оказывается, что он «торговал» не на реальной электронной площадке, а на специальном симуляторе, то есть, играл в компьютерную игру.

Заработанные деньги там тоже были, соответственно, не настоящие. А настоящие, которые он вложил в торговлю, оказались у мошенников. Которых, к слову, след простыл.

Поэтому совет: если ваше намерение успешно торговать валютой или акциями на бирже реально, сначала учитесь. По-настоящему. Лучше за деньги на платных курсах. Иначе – никак.

Первый шаг: выбор правильного банка

Деньги, полученные в качестве прибыли от инвестиции, зарплатные, любые – вы храните в банке. Это не только своего рода электронный кошелек, но и страховой запас финансовой прочности.

Времена, когда срочно понадобятся деньги, могут настичь любого человека, вне зависимости от того, чем он занимается. Поэтому необходимо, чтобы у вас была сумма, которая позволит пережить этот промежуток времени. Повторимся, как минимум нужно иметь страховой запас финансов, равный трем вашим месячным доходам.

Соответственно, нужно ответственно отнестись к выбору своего банка. Сохранность ваших денег гарантирована системой страхования вкладов (ССВ), участником которой является каждый банк. Точнее, не всех ваших денег, а в пределах суммы в 1,4 миллиона рублей. Свыше этой суммы – это уже ваш риск. Поэтому внимательно отнеситесь к тому, куда отнесете свои деньги.

На сайте Банка России можно получить подробную информацию о банках-участниках ССВ, о банках, которые по какой-то причине не имеют права привлекать вклады, также там есть перечень банков, исключенных из системы страхования.

Там же указана информация о том, какие банки находятся в процессе финансового оздоровления и на какой стадии. Список банков на стадии ликвидации там тоже есть. Поэтому изучение этой информации – первое, что вы должны сделать при выборе своего банка.

Борьба со стереотипами

Стереотипы в общем понимании – наши вечные спутники жизни, это касается и инвесторов, особенно начинающих. Поэтому важно некоторые из стереотипов объяснить.

Например, многие считают, что деньги обязательно нужно держать в твердой валюте, что золото является самым надежным инструментом инвестирования, а недвижимость только дорожает. В действительности все это верно только отчасти: ценность каждого из этих инструментов инвестирования подвержена динамике. Другими словами, сегодня дорожает, завтра дешевеет.

То же золото: с начала «нулевых» золото дорожало в течение 11 лет, потом было пятилетнее «падение». Кстати, золото не обязательно покупать в слитках: достаточно открыть металлический счет. Это тоже золото, только безналичное, в виде записи текущей стоимости на вашем счете.

При решении об открытии такого счета или покупке слитка, вы также должны изучить динамику стоимости драгметалла, иметь в виду, что слитки облагаются НДС, то есть, слиток будет стоить на 18% дороже, чем открытие счета. А иногда ставка по рублевым депозитам может быть выше, чем потенциальная «золотая» прибыль.

То же самое по недвижимости. Инвестиции в нее – это достаточно дорогостоящее вложение. Стоимость жилья или офисного помещения также изменяется со временем - в зависимости от состояния экономики страны в данный период времени.

Инвестиции в валюту, в те же доллары США и евро. Здесь также нужно иметь в виду следующее. Во-первых, при покупке валюты придется заплатить комиссию, которая увеличит ее стоимость, обычно на 0,5% - 1,0%. А это уже примерная доходность валютного депозита.

И уж точно необходимо иметь виду волатильность стоимости этих валют. Доллар и евро за последние 4 года резко дорожали и также резко дешевели. Поэтому выгода от покупки валюты (если, конечно, это не банкноты мелкого достоинства, которые обычно покупают перед поездкой на курорт) неочевидна.

Открытие собственного бизнеса. Огорошим сразу: вы должны быть готовым войти в число 80% начинающих бизнесменов, которые обязательно разорятся, потеряют все до копейки вложенные деньги. Таковы суровые реалии рынка по оценкам экспертов.

Также нужно иметь в виду, что инвестиции в тот или иной вид бизнеса могут быть достаточно велики, а отдача может быть очень долгой, до 3-10 лет. То есть, вложить рубль с утра и к вечеру получить уже три - не получится.

Волк с WallStreet: ваша версия

По разным иностранным фильмам можно сделать стереотипный вывод о том, что биржа - это круто и супервыгодно. На самом деле, конечно, это не совсем так.

Жители развитых стран действительно предпочитают вкладывать временно свободные деньги в ценные бумаги, например, в акции крупных международных корпораций. В России частных инвесторов около 1% населения. Такие инвестиции более выгодные, чем, например, инвестиции в золото. И более рискованные.

Если вы еще этим не занимались, то эксперты советуют начать знакомство с биржей с покупки паев в паевых инвестиционных фондах. Или открыть брокерский счет. В этом случае, как и в первом, вашими деньгами торговать на бирже будут специалисты, которые умеют это делать, умеют проводить анализ ситуации на рынке, знают, что такое технический и фундаментальный анализ.

В любом случае, вероятность того, что такие специалисты «проиграют» ваши деньги - значительно меньше, чем это сделаете вы, если решите торговать на бирже самостоятельно.

Необходимо понимать, что выбор «правильной» брокерской компании – дело не менее важное, чем выбор банка. На сайте Банка России, посвященном финансовой грамотности, достаточно подробно и понятно показано, как правильно выбирать брокерскую компанию, как построить с ней взаимоотношения и все остальное, что касается фондовых инвестиций.

Эксперты советуют вкладывать в акции и другие инструменты фондовых рынков не более 20% свободных средств. Кстати, на бирже можно заработать не только, когда акции дорожают, но и когда они падают в цене. Чтобы это использовать, необходимо получить теоретическую подготовку. Когда вы станете чуть более опытным трейдером, можно увеличить долю вложений в фонды до 40%.

Надо также понимать, что постоянная торговля на бирже – это для профессионалов, которые только этим и занимаются. Если вы еще где-то работаете, занимаетесь бизнесом и планируете немного вложиться в акции, то вам, по всей видимости, придется иметь дело с брокерской компанией.

Уфимец Андрей Б., занимающий инженерную должность в одном местном медиаресурсе, в свободное от основной работы время занимается финансовым самообразованием и частными инвестициями. Несколько лет назад, около 5-6, он приобрел акции тогда еще не очень-то известного бренда Tesla.

Ну вот, то ли поверилось ему в успех предприятия, то ли «чуйка» какая сработала. Так вот он покупал акции тогда, когда они стоили порядка 30 долларов за штуку. Сейчас продолжает ими владеть, правда, теперь они стоят в районе 300 долларов за штуку, а в конце прошлого года их стоимость доходила и до 350 с лишним долларов. Продавать пока не собирается – для него это долгосрочные инвестиции.

Индивидуальный инвестиционный счет

Относительно новый инструмент инвестирования для начинающих инвесторов. Действует по схеме: вы открываете у брокера счет, покупаете акции, облигации и получаете прибыль с этих вложений.

Далее можно получить налоговый вычет в размере 13%. Но тут есть ограничения.

Во-первых, размер инвестиций должен быть не более 1 миллиона рублей. А налоговый вычет можно получить с суммы не больше 400 тысяч рублей.

Во-вторых, деньги со счета вы не должны снимать в течение 3 лет.

Эксперты считают этот инструмент достаточно выгодным, позволяющим за 3 года получить доход примерно в размере 11-12% годовых. На сегодня это примерно в 1,5 раза больше, чем средний банковский процент.

Осторожно, мошенники!

Инвесторы, не важно, начинающие или уже опытные, должны относитьсяк инвестированию собственных денег максимально аккуратно и руководствоваться здравым смыслом. В частности, не верить компаниям, обещающим высокий или даже сверхвысокий доход. Вообще нужно выучить главное правило: чем больший доход вам обещают, тем больше риск того, что вы все потеряете.

- Только за первый квартал 2018 года Банк России выявил 45 организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды, за весь прошлый год было выявлено более 130 таких организаций. Пирамиды могут маскироваться под легальных участников рынка – МФО, КПК и даже банки, – предупреждает директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях в интервью для inkazan.ru.

По словам эксперта, прежде чем начинать сотрудничество с той или иной организацией, необходимо проверить наличие у нее лицензии. Сделать это можно на официальном сайте Банка России.

- Торговля на фондовом рынке сопряжена с риском не только в тех случаях, когда речь идет о мошенниках. Никто не может стопроцентно предсказать движение котировок, и поэтому нести последние деньги на биржу не следует. Не начинайте также сходу инвестировать в сложные финансовые инструменты, – советует Валерий Лях.

Эксперт рекомендует не связываться с компаниями, чья работа непрозрачна. Они могут представляться как бизнес, связанный с инновациями, а на деле оказаться «пустыми».

Кстати, нередко устроители финансовых пирамид обещают своим жертвам вложить их деньги, например, в перспективные разработки золота или алмазов в африканских странах. Конечно же, это не соответствует действительности: ваши деньги если куда и вкладываются, то исключительно в кошельки мошенников.