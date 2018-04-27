Готовый бизнес в Уфе можно купить за полмиллиона рублей

Средняя стоимость готового бизнеса «купил и работай» в 1 квартале 2018 года равна 492 тысячам рублей. Причем, по сравнению с 4 кварталом года прошедшего стать готовым бизнесменом стало на 13% дешевле. Об этом сообщает сервис объявлений Юла, который провел соответствующее исследование.

Вообще в этом плане Уфа очень даже привлекательна для инвесторов: по России готовый бизнес в среднем стоит в три раза дороже: 1,5 млн рублей. Наверное, в виду этой сравнительной и относительной дешевизны количество предложений о продаже готового бизнеса сократилось: раскупили все.

Больше всего сократилось количество предложений по продаже готовый и работающих автомоек и автосервисов – на 43%. А готовых бизнесов в области производства стало продаваться больше – на 53%.

Готовые кейсы интернет-проектов подешевели на 14%, салоны красоты снизились в цене на 29%. Ресторанный бизнес, наоборот, немного подрос – +5%.

Топ-7 готовых бизнесов по цене выглядит следующим образом:

Интернет-компании 29500 рублей;

Торговля, магазины 186106 рублей;

Автомойки и автосервисы 335000 рублей;

Салоны красоты 368798 рублей;

Производство 585957 рублей;

Строительство 716756 рублей;