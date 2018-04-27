Глава парламента Башкирии предложил регулировать криптовалюты

Председатель Государственного собрания – Курултая Башкирии Константин Толкачев предложил установить государственный контроль за операциями с криптовалютами. С этой инициативой он выступил на Президиуме Совета законодателей, который прошел в Санкт-Петербурге.

Спикер парламента Башкирии считает, что криптовалюты могут, помимо всего прочего, использоваться для финансирования различных коррупционных схем и иных видов преступлений.

- Возникает неконтролируемый денежный поток, который способствует развитию теневого сектора экономики и коррупции. Отсутствие на данный момент возможности регулирования перемещения данных денежных средств создает значительные сложности в работе по противодействию коррупции, – заявил Константин Толкачев.