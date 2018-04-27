Банк России оставил размер ключевой ставки на прежнем уровне

На прошедшем сегодня, 27 апреля, Совете директоров Банка России было принято решение оставить размер ключевой ставки на прежнем уровне: 7,25% годовых. Об этом сообщается в официальном сообщении Банка России.

При этом в официальном сообщении главного финансового регулятора отмечается, что инфляция в стране остается на низком уровне. Однако, по мнению экспертов, пока еще остается неопределенной ситуация в связи с так называемым «черным понедельником», который случился 9 апреля.

Напомним, что реакцией на введение США новых санкций в отношении некоторых российских компаний и бизнесменов стал буквально обвал российского фондового рынка, также в стоимости резко возросла валюта.

К слову, ее стоимость к состоянию до «черного понедельника» пока еще так и не вернулась.

Доллар США 10 апреля стоил 58,57 руб, 12 апреля дорос до 64,07 руб, завтра, 28 числа, он будет стоит 62,73 рубля. То есть, курс как был повышенным после того дня, так и остался.

То же самое с евро: 71,88 руб, 79,28 руб и 75,76 руб соответственно 10, 12 и завтра, 28 апреля.

Так вот, эксперты пока не могут сказать, какими в этой связи будут инфляционные ожидания. Хотя, в марте 2018 года эти ожидания снизились до рекордного уровня в 7,8%.