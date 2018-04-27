Анализ крови: Чем помочь производителям отечественных тест-систем

Рынок анализа крови сегодня переживает достаточно бурное развитие. Связано это со многими факторами, прежде всего, это развитие науки, когда, например, по вашей крови можно сказать, что колено у вас болит не из-за возрастного ревматизма, а является отголоском перенесенной недавно ангины. Казалось бы, где горло, а где колено и как они могут быть связаны. Оказывается, могут и даже очень.

И только подробное изучение вашей крови может дать точный ответ. От этого, кстати, изменится и схема лечения, а значит, повысится его эффективность и снизятся возможные негативные последствия приема лекарств.

Следующий фактор – удешевление, когда даже сложные генетические и другие подобные анализы может позволить себе практически любой человек. С одной стороны, это не очень дешево, конечно, это не копейки, но с другой стороны такие анализы делаются раз-два в жизни.

И третий, тоже немаловажный, достаточно серьезный фактор развития отрасли – повышение культуры здоровья. Сегодня все больше людей буквально озабочены состоянием своего здоровья, профилактики болезней и т. д. Отсюда практически бешеная популярность и, соответственно, развитие индустрии фитнеса, правильного питания и, конечно же, анализов крови.

Сегодня современный человек, по крайней мере, житель мегаполиса не только занимается спортом и следит за собственным рационом питания, но и проходит периодические профилактические осмотры у врачей, сдает кровь на анализы, для выявления возможных проблем со здоровьем на ранних этапах.

Это актуально и для регионов, например, в Уфе работают множество клиник, производящих исследование крови, в том числе, представлены несколько федеральных сетевых операторов.

Вместе с тем, государство достаточно жестко контролирует эту сферу, и это более чем обоснованно. Только представьте, что ваш ДНК попадет в реактивы, с помощью которых судебно-медицинские эксперты и другие криминалисты проводят исследования. Представили?

Так вот, если это произойдет, вы станете самым крупным и самым жестоким серийным убийцей в истории человечества, потому что ваш ДНК будет присутствовать на каждом месте преступления, которое только будет попадаться на глаза криминалистов. И подобные примеры, к слову, наука знает.

Поэтому процедура регистрации медицинских изделий значительно усложнилась, увеличилась по времени. Если раньше этот процесс занимал около 4 месяцев, то сейчас он увеличился в 3-4 раза. Стоимость прохождения процедуры регистрации также увеличилась.

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- Да, порядка 80 млрд рублей тратится ежегодно. Это лабораторное оборудования для тестирования и реагенты. Из 80 миллиардов 20% принадлежит отечественным производителям, то есть, 16 млрд рублей. Из них только 4 млрд тратится на приобретение оборудования, а остальное – на реактивы. В последние годы кардинальных изменений не произошло, хотя ряд заделов есть, – сказал Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России, в интервью программе "Бизнес-вектор" телеканала РБК.

Общий оборот реактивов специалисты Ассоциации производителей диагностических систем оценивают в 40 млрд рублей в год. 70% этих средств достается иностранным компаниям -производителям реактивов. Четыре из них крупные, и ни одна из них не перенесла производство в Россию.

Большая часть наборов предназначена для иммунохимии. Другие крупные сегменты – ПЦР-диагностика (это высокоточный метод молекулярно-генетической диагностики, который позволяет выявить у человека различные инфекционные и наследственные заболевания), клиническая биохимия, тест-полоски для определения уровня сахара в крови.

Помимо крупных иностранных игроков, в России есть порядка полсотни компаний, производящих тест-системы и реагенты. Это в том числе, быстрые тесты для диагностики ВИЧ, гепатитов, ротавирусных инфекций и др. Они позволяют в течение 3-5 минут получить результат исследований. Далее их нужно подтвердить, но в экстренных ситуациях первый результат бывает крайне важен.

По оценкам участников отрасли, затраты на выпуск продукции, прежде всего, новой, можно вернуть в течение года. Однако если добавить к этому стоимость регистрации тест-систем, срок окупаемости возрастает минимум в три раза.

- Первый этап – это отбор проектов, которые заявляют предприниматели, которые считаются важными, нужными и соответствующими критериям ФРП. Там должны быть вложены средства тех, кто заявляется. Это обязательное условие. Дальше проект дорабатывается на региональном уровне. Потом они представляют проект в ТПП – у нас есть свой совет. Мы дорабатываем проект до уровня ФРП, – говорит Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России.