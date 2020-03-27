В Башкирии временно перестанут выдавать кредиты и будут выкупать долги компаний
27 марта, 14:50ЭкономикаКарина МамаеваФото: pixabay.com
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Об этом на брифинге сообщил заместитель премьер-министра республики Андрей Назаров.
В Башкирии введут временный мораторий на выдачу новых кредитов, чтобы поддержать микрофинансовые организации и гарантийный фонд в период кризиса. Помимо этого, власти республики закладывают увеличение финансовых ресурсов в этой сфере. Об этом на брифинге, посвященном вопросам поддержке бизнеса в период карантина, сообщил заместитель премьер-министра республики Андрей Назаров.
Для выкупа задолженности крупных компаний власти приняли решение создать региональную факторинговую компанию. Первоначальный объем финансовых ресурсов составит 100 миллионов рублей.
Также временно вводится мораторий на проведение контрольно-надзорных мероприятий и выдачу штрафов объектам малого и среднего бизнеса.
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