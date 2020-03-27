В Башкирии временно перестанут выдавать кредиты и будут выкупать долги компаний

В Башкирии введут временный мораторий на выдачу новых кредитов, чтобы поддержать микрофинансовые организации и гарантийный фонд в период кризиса. Помимо этого, власти республики закладывают увеличение финансовых ресурсов в этой сфере. Об этом на брифинге, посвященном вопросам поддержке бизнеса в период карантина, сообщил заместитель премьер-министра республики Андрей Назаров.