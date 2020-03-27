В Башкирии реанимировали производство индюшатины

Сегодня, 27 марта, глава региона Радий Хабиров побывал в рабочей поездке в Мелеузовском районе. Одним из пунктов поездки стал знакомы многим жителям региона Башкирский птицеводческий комплекс, который в последние годы занимался производством индюшатины.

Напомним, осенью 2017 года работа птицекомплекса была приостановлена. В марте 2018 года там была запущена процедура банкротства по настоянию налоговиков, а через год было введено конкурсное производство. Радий Хабиров лично вмешался и после продолжительных переговоров с кредитором осенью прошлого года птицекомплекс вновь был запущен.

Ранее комплекс носил имя Мажита Гафури в память о прежней птицеферме, которая располагалась в данном районе. Но теперь он называется «Урал», очевидно, в честь благотворительного фонда, в свое время вложившего немало средств в данное производство.

В 2019 году было запущено 397 тысяч штук яиц, а с начала 2020 года – еще 607 тысяч. Начал работу убойный цех, произведены первые 200 тонн мяса индейки, поступившие в продажу.

Постепенно растет число работников, сейчас их уже 636 человек. До конца 2020 года при удачно стечении обстоятельств на производстве будут трудиться более 1100 работников.

Еще из новостей про данное производство: к маю 2020 года планировалось ввести 12 участков подращивания птицы. У предприятия есть свой комбикормовый цех. Продукция будет продаваться под прежним брендом «Индюшкин», однако собственных торговых точек не будет, как это было прежде, товар пойдет на реализацию в магазины региональных и федеральных торговых сетей и на рынки.