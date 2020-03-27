В Башкирии к лету обещают построить новый животноводческий комплекс

По словам исполнительного директора компании «Северная Нива Башкирия» Петра Дубинского, на данным момент достроены коровники и два доильно-молочных блока. По его словам, комплекс заработает уже в июне текущего года.

При этом глава минсельхоза региона Ильшат Файзрахманов уточняет, что этот проект — один из крупнейших и технологичных в АПК республики. Таких комплексов в регионе еще не возводили. По его словам, компания может рассчитывать на возмещение части затрат на строительство и создание инженерной инфраструктуры.